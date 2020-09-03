У першому турі групового етапу Ліги націй-2020/21 елітного дивізіону четвертої групи збірна України зустрінеться із командою Швейцарії. Матч відбудеться 3 вересня у Львові на стадіоні Арена Львів.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1.

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У повторі гру можна буде подивитися 4 вересня о 2.25 та 16.00 на каналі Футбол 2, а також на телеканалі Футбол 1 об 11.15.

Також текстова трансляція матчу Україна — Швейцарія буде доступна на сайті Факти ICTV.

Це буде третя очна зустріч команд в історії. Вперше вони зустрілися на чемпіонаті світу 2006 року у Німеччині на стадії 1/8 фіналу. Основний та додатковий час матчу завершився нічиєю 0:0, а у серії післяматчевих пенальті синьо-жовті вирвали путівку до наступної стадії перестрілявши суперника 3:0.

Вдруге команди зустрілися через чотири роки в рамках товариської зустрічі, що відбулася у Женеві. Та гра теж завершилася нічийним рахунком – 2:2. За синьо-жовтих відзначилися Євген Коноплянка та Олександр Алієв. Цікаво, що з тодішнього складу кольори збірної продовжують захищати четверо гравців: Євген Коноплянка, Андрій Пятов, Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко.

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