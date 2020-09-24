У матчі за Суперкубок УЄФА 2020 зустрінуться мюнхенська Баварія та іспанська Севілья. Гра відбудеться 24 вересня у Будапешті на новенькому стадіоні Пушкаш Арена.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 3, на платформах Oll.tv та ВоляTV. Також гру покаже білоруський канал Беларусь 5 та російські Матч ТВ та Матч! Футбол 1.

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У повторі зустріч можна буде переглянути 25 вересня на телеканалах Футбол 2 — о 6.00 і 14:55, Футбол 1 — о 10.20 і 18:50 та Футбол 3 — о 22.45.

Спершу матч за Суперкубок УЄФА мав відбутися на стадіоні Ештадіу-ду-Драгау у португальському Порту ще 12 серпня, але пандемія Covid-19 внесла свої корективи. Виконком УЄФА ухвалив рішення перенести фінальний матч ЛЧ до столиці Португалії, а Суперкубок до Будапешту.

Також на відміну від фінальних матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи, на матч за Суперкубок допустять глядачів – їхня кількість має бути не більше 30% від загальної місткості арени. Ця гра стане першою офіційною під егідою УЄФА із глядачами після поновлення змагань у серпні 2020 року.