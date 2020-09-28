Завацька взяла сет у восьмої ракетки світу, але вилетіла з Roland Garros

Українська тенісистка Катаріна Завацька зачохлила ракетку у першому колі грунтового турніру серії Grand Slam – Roland Garros, поступившись у трьох сетах представниці Нідерландів Кікі Бертенс — 6:2, 2:6, 0:6.

Для 20-річної Завацької, яка посідає 112 сходинку у рейтингу WTA, це була перша гра в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу з призовим фондом – $19 694 806.

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У першому сеті молода українка шокувала восьму ракетку світу, віддавши їй лише два гейми. На старті другої партії на корті була рівна боротьба, але Бертенс зуміла перевернути гру на свою користь і дотиснула опонентку. Третій сет був повністю за нідерландкою – 6:0.

Сама гра тривала 2 години та 7 хвилин, за які Катаріна припустилася двох подвійних помилок, тоді як у Бертенс їх було три.

У другому колі Бертенс зустрінеться з італійкою Сарою Еррані, яка посідаю 150 сходинку у рейтингу.

Завацька стала другою українкою, яка покинула корти Roland Garros після Даяни Ястремської. Друга ракетка України поступилася австралійці Дарії Гавриловій – 4:6, 3:6.