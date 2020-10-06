Збірна України зустрінеться з командою Франції у товариському матчі. Зустріч відбудеться у середу, 7 жовтня, у Сен-Дені на головному стадіоні Ле Блю — Стад-де-Франс. Початок матчу о 22.10 за київським часом.

На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами зустрічі є підопічні Дід’є Дешама. На перемогу Франції приймають ставки з коефіцієнтом 1.23. Успіх української команди оцінюють в 14.50. Нічийний результат зустрічі — 5.50.

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На те, що трикольорові першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.17, а на синьо-жовтих — 5.00.

Чинні чемпіони світу ведуть тривалу безпрограшну серію і востаннє зазнавали поразки ще у відборі до Євро-2020 від Туреччини (2:0). Подібна позитивна статистика булі й у підопічних Андрія Шевченка, але вона закінчилася із розгромом від Іспанії (4:0).

Найімовірніше, Дешам у матчі з українцям дасть проявити себе гравцям, які не часто виходять у футболці Ле Блю, а також дебютантам. Інакше виглядатимуть і синьо-жовті без футболістів донецького Шахтаря, які перебувають на самоізоляції.

Востаннє команди зустрічалися в рамках відбору на чемпіонат світу-2014 – перша гра команд у Донецьку завершилася перемогою українців з рахунком 2:0, а у Франції синьо-жовті зазнали розгромної поразки – 3:0.