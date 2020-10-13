Україна — Іспанія – 1:0

Україна: Бущан, Соболь, Миколенко, Забарний, Караваєв, Шапаренко, Макаренко, Сидорчук (Коваленко, 60), Зубков (Циганков, 65), Яремчук, Ярмоленко.

Іспанія: Де Хеа, Навас, Рамос, Торрес, Родрігес, Меріно (Себальйос, 46), Родрі, Каналес (Ольмо, 73), Родріго (Оярсабаль, 58), Фаті (Ферран Торрес, 58), Траоре.

Голи: Циганков, 77

Збірна України приймала команду Іспанії в рамках четвертого туру групового етапу Ліги націй УЄФА в елітному дивізіоні. Зустріч пройшла у Києві на стадіоні НСК Олімпійський та завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0.

На відміну від гри зі збірною Німеччини матч з іспанцями наживо змогли побачити лише половина вболівальників із 30% попередньо дозволених. Про відповідне рішення стало відомо за кілька годин до стартового свистка після термінового засідання Комісії з надзвичайних ситуацій у місті Києві. Це неабияк обурило фанатів, які прибули на гру до столиці з інших міст.

Цього разу гімн збірної України перед матчем довірили виконати піаністу-віртуозу Євгену Хмарі, якому під акомпанемент підспівував кількатисячний НСК.

Підопічні Луїса Енріке заволоділи ініціативою буквально зі стартових хвилин зустрічі – все, що лишалося для українців – це захищатися.

На 11-й хвилині зустрічі Григорій Бущан зробив неймовірний сейв після удару Родріго, який бив під поперечку. Через три хвилини український голкіпер знову продемонстрував майстерність біля своїх воріт, парирувавши удар Ансу Фаті.

Згодом Фурія Роха заробила перспективний штрафний, який взявся виконувати капітан іспанців Серхіо Рамос. Втім, потужний удар захисника мадридського Реалу потягнув Бущан.

Читайте: Ліга націй-2020/21: календар та результати матчів

Перший кутовий українці заробили аж у середині першого тайму, коли Зубкову вдалося прорватися до штрафної іспанців. Підопічні Шевченка швидко його розіграли біля кутового прапорця, але іспанці після навісу винесли м’яч подалі від своїх воріт.

На 36-й хвилині Зубков накрутив у штрафному майданчику Наваса та міг забивати, але впав. Спершу здалося, що іспанець зачепив Олександра, але арбітр був іншої думки.

Перед відходом на перерву Ярмоленко запустив у прорив Яремчука, який прострілюючи влучив у Рамоса.

На початку другого тайму синьо-жовті впустили ідеальний момент – Ярмоленко протягнув м’яч, віддав на Сидорчука, який прокинув його повз захисника на Зубкова, а Олександр не зміг влучити нормально по кулястому з кількох метрів і м’яч пройшов у сантиметрах від правої штанги воріт Де Хеа.

Згодом хороший шанс для взяття воріт отримав Родрі, але м’яч після його удару влучив у ліву штангу та покину межі поля.

На 75 хвилину зустрічі статистика володіння м’ячем на користь іспанців було вражаючою – 70% проти 30%. Та це не заважало українцям зрідка намацувати шпарини у захисті Фурії Рохи.

Бущан вибив м’яча на Караваєва, який швидко віддав у центр на Ярмоленка, а Андрій видав пас на хід свіженькому Віктору Циганкову, який потужно пробив у сітку воріт голкіпера Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа.

Після пропущеного м’яча іспанці пришвартувалися на половині поля української команди, влаштувавши неабиякий штурм на ворота Бущана. До м’яча прикладалися Ольмо, Траоре, Рамос, але підопічні Шевченка вистояли.

Після четвертого туру групового етапу Ліги націй збірна України посідає третю сходинку у четвертій групі маючи в активі шість пунктів.