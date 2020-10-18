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Ломаченко – Лопес: онлайн-трансляція поєдинку за титул абсолютного чемпіона

Ломаченко – Лопес: онлайн-трансляція поєдинку за титул абсолютного чемпіона

Дивіться онлайн-трансляцію бою Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі на Фактах ICTV.

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Трансляція завершена
08:51 - 18 жовтня

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07:55 - 18 жовтня
Результати поєдинку

Судді віддали перемогу та титул абсолютного чемпіона з боксу у легкій вазі американцю Тео Лопесу.

Так, три чемпіонські титули Василя Ломаченка переходять до Лопеса.

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07:44 - 18 жовтня
Раунд 12

Протягом раунду Василь перейшов до активних атак, Тео не закривався.

У фіналі раунду бійці зустрілися головами. У Лопеса розсічення брови і рефері довелося призупинити бій.

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07:41 - 18 жовтня
Раунд 11

У передостанньому раунді Ломаченко почав показувати свою фірмову швидкість, за якою Лопесу складно було встежити.

Українець кілька разів пробив по американцеві. Тео перебував більше у захисті.

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07:36 - 18 жовтня
Раунд 10

У 10-му раунді Лопес пропустив кілька ударів в голову від Василя.

Однак Тео зміг нанести сильних удар по корпусу Василя.

На фінальній хвилині раунду Лопес відзначився забороненим ударом нижче пояса по Ломаченко.

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07:32 - 18 жовтня
Раунд 9

Дев’ятий раунд за українцем. Спочатку боксери обмінялися ударами. Василю вдалося пробити в голову Тео.

На останніх секундах Ломаченко зміг пробити корпус Лопеса.

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07:29 - 18 жовтня
Раунд 8

У восьмому раунді бійці зіткнулися головами і рефері зупинив бій. Хоча Ломаченко добре пробив по Тео, тому американцеві довелося в’язати його руки у клінчі.

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07:24 - 18 жовтня
Раунд 7

Щоб не називати бій нудним, як це роблять у Twitter, скажімо, що поки він рівномірний.

Лопес активно намагається пробити корпус Ломаченко. Український боксер поки не поспішає діяти активно.

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07:21 - 18 жовтня
Раунд 6

Екватор на рингу, лідера бою поки немає. Ломаченко тримає захист, а Лопес робить багато спроб, але удари або приходяться на захист, або зовсім пролітають повз українця.

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07:16 - 18 жовтня
Раунд 5

П’ятий раунд не ряснів різноманітністю. Лопес так само намагався пробити захист Ломаченко, а українець тримав оборону.

Однак рідкісні удари Василя, точніші, ніж у Тео.

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