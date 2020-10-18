Ломаченко – Лопес: онлайн-трансляція поєдинку за титул абсолютного чемпіона
Дивіться онлайн-трансляцію бою Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі на Фактах ICTV.
Судді віддали перемогу та титул абсолютного чемпіона з боксу у легкій вазі американцю Тео Лопесу.
Так, три чемпіонські титули Василя Ломаченка переходять до Лопеса.
Протягом раунду Василь перейшов до активних атак, Тео не закривався.
У фіналі раунду бійці зустрілися головами. У Лопеса розсічення брови і рефері довелося призупинити бій.
У передостанньому раунді Ломаченко почав показувати свою фірмову швидкість, за якою Лопесу складно було встежити.
Українець кілька разів пробив по американцеві. Тео перебував більше у захисті.
У 10-му раунді Лопес пропустив кілька ударів в голову від Василя.
Однак Тео зміг нанести сильних удар по корпусу Василя.
На фінальній хвилині раунду Лопес відзначився забороненим ударом нижче пояса по Ломаченко.
Дев’ятий раунд за українцем. Спочатку боксери обмінялися ударами. Василю вдалося пробити в голову Тео.
На останніх секундах Ломаченко зміг пробити корпус Лопеса.
У восьмому раунді бійці зіткнулися головами і рефері зупинив бій. Хоча Ломаченко добре пробив по Тео, тому американцеві довелося в’язати його руки у клінчі.
Щоб не називати бій нудним, як це роблять у Twitter, скажімо, що поки він рівномірний.
Лопес активно намагається пробити корпус Ломаченко. Український боксер поки не поспішає діяти активно.
Екватор на рингу, лідера бою поки немає. Ломаченко тримає захист, а Лопес робить багато спроб, але удари або приходяться на захист, або зовсім пролітають повз українця.
П’ятий раунд не ряснів різноманітністю. Лопес так само намагався пробити захист Ломаченко, а українець тримав оборону.
Однак рідкісні удари Василя, точніші, ніж у Тео.