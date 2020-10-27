У матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2002/21 угорський Ференцварош прийматиме київське Динамо. Зустріч відбудеться 28 жовтня у Будапешті на стадіоні Групама Арена.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру можна буде подивитися на російському телеканалі Матч! Футбол 3.

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Це буде друга зустріч команд в історії. До цього команди зустрічалися ще у 1975 році у фіналі Кубка володарів кубків УЄФА. Гра у Базелі на Санкт-Якоб завершилася перемогою біло-синіх з рахунком 3:0.

В іншому матчі квартету G туринський Ювентус прийме на Ювентус Стедіум каталонську Барселону. Гра розпочнеться о 22.00.

Фото: FC Dynamo Kyiv