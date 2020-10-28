Бій між українським боксером Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою відбудеться 31 жовтня у Лондоні. Вечір боксу пройде на SSE Arena Wembley, що може вмістити 12,5 тис. глядачів.

Пряму трансляцію поєдинку вітчизняні любителі боксу зможуть подивитися на платформі MEGOGO. Трансляція вечору боксу розпочнеться о 20.00, однак сам бій відбудеться не раніше 23.00. Прямої трансляції на загальнодоступних каналах не буде.

Читайте: Усик заробить за бій у 2,5 рази менше ніж Чісора

Також поєдинок в Лондоні покаже стрімінговий сервіс DAZN та британський канал Sky Sports.

Текстову онлайн-трансляцію поєдинку можна буде подивитися на Факти ICTV.

Окрім бою Усика та Чісори в основному карді відбудуться ще низка цікавих поєдинків:

Лі Селбі (Вельс) – Джордж Камбосос (Австралія)

Томмі МакКарті (Велика Британія) – Білал Лаггон (Бельгія)

Саванна Маршалл (Велика Британія) – Ханна Ренкін (Шотландія)

Емі Тімлін (Велика Британія) – Карлі Скеллі (Велика Британія)

Усик дебютував у профі у 2013 році, а через три роки завоював пояс WBO у важкій вазі. Олександр провів шість успішних захистів титулу, завоювавши ще три пояси: WBA Super, WBC та IBF. Всього на рахунку українця 17 перемог і жодної поразки.

Чісора виступає на профі-рингу з 2007 року. У скарбничці британця 32 перемоги (23 нокаутом) та дев’ять поразок, з яких достроково лише три. Нині Дерек має серію з трьох перемог над Гаши, Шпількою та Прайсом.