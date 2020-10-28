Ференцварош та Динамо Київ зійдуться 28 жовтня на стадіоні Групама Арена у Будапешті в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21.

Для команд це буде друга очна зустріч. Єдина очна дуель відбулася ще у 1975 році в рамках фінального матчу Кубка володарів кубків УЄФА. Тоді фортуна була на боці біло-синіх – 3:0.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Мірчи Луческу. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.25. Успіх угорського клубу оцінюють в 3.45. Нічийний результат зустрічі — 3.30.

Зустріч у Будапешті довірили судити словацькому рефері Івану Кружляку. Йому допомагатимуть Томаш Сомолані (Словаччина) та Сіріл Гренгуар (Франція). Четвертий арбітр матчу – Борис Мархефка (Словаччина).

Текстова онлайн-трансляція матчу Ференцварош — Динамо розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.