Луганська Зоря у четвер, 29 жовтня, проведе матч в рамках другого туру групового етапу Ліги Європи сезону-2020/21, в якому підопічні Віктора Скрипника на стадіоні Славутич Арена у Запоріжжі зіграють проти португальської Браги. Початок матчу о 19.55.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Карлуша Карвальяра. На перемогу Браги приймають ставки з коефіцієнтом 1.79. Успіх українського клубу оцінюють в 4.50. Нічийний результат зустрічі — 3.95.

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На те, що зброєносці першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.52, а на підопічних Віктора Скрипника — 2.55.

Матч довірили судити грузинській бригаді арбітрів на чолі із рефері Георгієм Круашвілі. Йому асистуватимуть співвітчизники: Леван Варамішвілі та Заза Піпія. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Георгій Вадачкорія.

Це буде третя зустріч команд в історії. Вперше вони зустрілися в очному протистоянні в рамках третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2018/19. В обох матчах команди розписали нічию (1:1, 2:2), але завдяки більшій кількості голів забитих на виїзді до наступного раунду тоді пробилася Зоря.

В іншому матчі квартету G грецький АЕК прийме на Спірос Луїс в Афінах англійський Лестер. Гра розпочнеться о 19.55.

Фото: FC Zorya Luhansk