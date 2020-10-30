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Факти / Спорт

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна опустилася на 12-е місце

Після матчів другого туру групового етапу єврокубків Україна втратила одну позицію, опустившись на дванадцяту сходинку. Нашу асоціацію обігнала Шотландія.

Другий тур Ліги чемпіонів приніс Україні дві нічиї – Шахтар розійшовся нулями з Інтером, а Динамо розписало бойову нічию із Ференцварошем – 2:2. У Лізі Європи єдина українська команда луганська Зоря поступилася вдома Бразі – 0:2.

Читайте: Ліга чемпіонів-2020/21: календар та результати матчів

За нічию українські команди заробили по 0,200 бала (набране очко ділиться на п’ять клубів, що стартували, – Ред.). Цим скористалася Шотландія: Селтік зіграв внічию з французьким Ліллем (2:2), а Рейнджерс обіграв польський Лех (1:0). Очки у шотландців діляться на чотири команди.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після другого туру єврокубків

Сумарний коефіцієнт Шотландії (30,125) дозволив їй обійти Україну (29,900) та піднятися на 11-у позицію.

Відірвалася у таблиці й Австрія: перемоги ЛАСКа над Лудогорцем та Вольфсберга над Фейєноордом, а поразки зазнав лише Рапід від норвезького Молде. Австрія збільшила відрив від України до 2.725 бала.

Читайте: Шахтар розійшовся нічиєю з Інтером у Лізі чемпіонів Динамо втратило перемогу на останніх хвилинах матчу проти Ференцвароша Зоря поступилася Бразі у Лізі Європи

У Туреччини у єврокубковій боротьбі залишилися Башакшехір та Сівасспор, які не набрали очок.

Україні важливо повернутися на 11-ту сходинку рейтингу у п’ятирічному рейтингу, адже за певних умов ця позиція дає пряму путівку до групового раунду Ліги чемпіонів.

Фото: FC Dynamo Kyiv

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