Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після другого туру єврокубків

Після матчів другого туру групового етапу єврокубків Україна втратила одну позицію, опустившись на дванадцяту сходинку. Нашу асоціацію обігнала Шотландія.
Другий тур Ліги чемпіонів приніс Україні дві нічиї – Шахтар розійшовся нулями з Інтером, а Динамо розписало бойову нічию із Ференцварошем – 2:2. У Лізі Європи єдина українська команда луганська Зоря поступилася вдома Бразі – 0:2.
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За нічию українські команди заробили по 0,200 бала (набране очко ділиться на п’ять клубів, що стартували, – Ред.). Цим скористалася Шотландія: Селтік зіграв внічию з французьким Ліллем (2:2), а Рейнджерс обіграв польський Лех (1:0). Очки у шотландців діляться на чотири команди.
Сумарний коефіцієнт Шотландії (30,125) дозволив їй обійти Україну (29,900) та піднятися на 11-у позицію.
Відірвалася у таблиці й Австрія: перемоги ЛАСКа над Лудогорцем та Вольфсберга над Фейєноордом, а поразки зазнав лише Рапід від норвезького Молде. Австрія збільшила відрив від України до 2.725 бала.Читайте: Шахтар розійшовся нічиєю з Інтером у Лізі чемпіонів Динамо втратило перемогу на останніх хвилинах матчу проти Ференцвароша Зоря поступилася Бразі у Лізі Європи
У Туреччини у єврокубковій боротьбі залишилися Башакшехір та Сівасспор, які не набрали очок.
Україні важливо повернутися на 11-ту сходинку рейтингу у п’ятирічному рейтингу, адже за певних умов ця позиція дає пряму путівку до групового раунду Ліги чемпіонів.
Фото: FC Dynamo Kyiv