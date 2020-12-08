Динамо Київ та Ференцварош зійдуться 8 грудня на стадіоні НСК Олімпійський у Києві у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21.

Для команд це буде третя очна зустріч. Востаннє вони зустрічалися у Будапешті у другому турі поточного розіграшу групового етапу Ліги чемпіонів та розійшлися нічиєю з рахунком 2:2.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Мірчи Луческу. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 1.84. Успіх угорського клубу оцінюють в 4.50. Нічийний результат зустрічі — 3.70.

Зустріч у Києві довірили судити шведському рефері Андреасу Екбергу. Йому допомагатимуть співвітчизники: Мехмет Кулум та Стефан Халльберг. Четвертий арбітр матчу – Крістоффер Карлссон. Арбітри VAR із Німеччини: Крістіан Дінгерт та Данієль Зіберт.

Текстова онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Ференцварош розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.