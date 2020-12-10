Жеребкування Ліги Європи: коли відбудеться та який посів у Динамо та Шахтаря

Донецький Шахтар та київське Динамо фінішували на третіх сходинках у своїх квартетах у Лізі чемпіонів і вийшли до 1/16 фіналу Ліги Європи.

Під час жеребкування гірники будуть сіяними, а біло-сині – несіяними.

Річ у тім, що Шахтар набрав більше очок (8) на груповому етапі ЛЧ, ніж Динамо (4). А за регламентом турніру під час жеребкування сіяними стають 12 переможців своїх груп у Лізі Європи та чотири найкращі команди Ліги чемпіонів серед тих, що посіли треті місця.

12 клубів, що посіли другі місця у своїх групах ЛЄ будуть несіяними, де до них приєднають чотири команди із ЛЧ, які на груповому етапі набрали найменшу кількість очок і завершили груповий етап третіми у своїх групах.

Коли відбудеться жеребкування Ліги Європи?

Процедура жеребкування Ліги Європи відбудеться 14 грудня у швейцарському Ньоні у штаб-квартирі УЄФА.

Матчі 1/16 фіналу турніру заплановані на 18 та 25 лютого. Сіяні команди матч-відповідь проведуть на своєму полі.

Можливі суперники Динамо та Шахтаря

Серед потенційних суперників гірників є такі команди: Црвена Звєзда (Сербія), Олімпіакос (Греція) та РБ Зальцбург (Австрія). Також Шахтар не зможе зустрітися на цій стадії із київським Динамо та російським Краснодаром.

Динамо може зустрітися із Вільярреалом (Іспанія), Динамо Загреб (Хорватія), Арсеналом (Англія), Ромою (Італія), Хоффенхаймом (Німеччина), Манчестер Юнайтед(Англія), Аяксом (Нідерланди) та Брюгге (Бельгія).

Решта потенційних суперників українських клубів визначаться після заключного туру групового етапу Ліги Європи.

Також на стадії 1/16 фіналу під час жеребкування розводять команди, які грали в одній групі на попередньому етапі.