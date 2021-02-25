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Марія Степанюк |
Брюгге — Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу-відповіді Ліги Європи

Брюгге — Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу-відповіді Ліги Європи

Брюгге та Динамо Київ зійдуться 25 лютого на стадіоні Ян Брейдел у Бельгії  у межах матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги  Європи-2020/21.

Це буде четверта офіційна гра команд в історії. Востаннє вони зустрічалися у Києві у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи поточного сезону. На НСК Олімпійський гра завершилася нічиєю 1:1.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Рюда Вормера. На перемогу Брюгге приймають ставки з коефіцієнтом 2.08. Успіх біло-синіх оцінюють в 3.75. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

Зустріч у Брюгге довірили сербській бригаді арбітрів на чолі із рефері Срджаном Йовановичем. Йому асистуватимуть співвітчизники: Урош Стойкович та Мілан Михайлович. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме хорват Фран Йович. Арбітри VAR: Саша Штегеманн (Німеччина) та Луїш Годіньйо (Португалія).

Текстова онлайн-трансляція матчу Брюгге — Динамо Київ розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.

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