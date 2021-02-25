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Факти / Спорт
Марія Степанюк |
Шахтар — Маккабі: онлайн-трансляція матчу-відповіді Ліги Європи

Шахтар — Маккабі: онлайн-трансляція матчу-відповіді Ліги Європи

Шахтар Донецьк та Маккабі Тель-Авів зійдуться 25 лютого на стадіоні НСК Олімпійський у Києві у межах матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги  Європи-2020/21.

Це буде друга зустріч команд у єврокубках. Вперше вони зустрілися тиждень тому, 18 лютого, у Тель-Авіві на арені Блумфілд Стедіум. Тоді впевнено перемогу з рахунком 2:0 здобули гірники.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.73. Успіх жовтих дияволів оцінюють в 5.20. Нічийний результат зустрічі — 3.75.

Зустріч у Києві довірили іспанській бригаді арбітрів на чолі із рефері Хосе Санчесом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Рауль Кабаньєро та Іньїго Прієто. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Хосе Мануера Монтеро. Арбітри VAR: Рікардо де Бургос та Гільєрмо Куадра.

Текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Маккабі розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.55.

З початку З кінця
Пряма трансляція
19:54 - 25 лютого

Лунає гімн турніру Ліги Європи.

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19:53 - 25 лютого

Арбитр виводить футболістів на поле НСК Олімпійський.

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19:50 - 25 лютого

Команди вже у підтрибунному приміщенні.

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19:49 - 25 лютого

Кілька знімків від прес-служби гірників із розминки гравців Шахтаря.

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19:05 - 25 лютого
Склад Маккабі

Даніель, Жералдеш, Ернандес, Тібі, Саборіт, Перец, Глазер, Голаса, Бен-Хаїм, Пешич, Хозец.

Запасні: Альмог, Балтакса, Бітон, Блекман, Герреро, Давідзада, Деніел П., Єйні, Канділ, Півен-Бахтіяр, Рікан, Шехтер.

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18:58 - 25 лютого
Склад Шахтаря

Трубін, Матвієнко, Вітао, Кривцов, Додо, Майкон, Алан Патрік, Тайсон, Марлос, Соломон, Мораєс.

Запасні: Пятов, Шевченко, Антоніо, Болбат, Бондар, Фернанду, Тете, Коноплянка, Корнієнко, Мудрик, Судаков, Хочолава.

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Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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