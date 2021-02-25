Шахтар Донецьк та Маккабі Тель-Авів зійдуться 25 лютого на стадіоні НСК Олімпійський у Києві у межах матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/21.

Це буде друга зустріч команд у єврокубках. Вперше вони зустрілися тиждень тому, 18 лютого, у Тель-Авіві на арені Блумфілд Стедіум. Тоді впевнено перемогу з рахунком 2:0 здобули гірники.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.73. Успіх жовтих дияволів оцінюють в 5.20. Нічийний результат зустрічі — 3.75.

Зустріч у Києві довірили іспанській бригаді арбітрів на чолі із рефері Хосе Санчесом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Рауль Кабаньєро та Іньїго Прієто. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Хосе Мануера Монтеро. Арбітри VAR: Рікардо де Бургос та Гільєрмо Куадра.

Текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Маккабі розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.55.