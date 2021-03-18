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Марія Степанюк |
Шахтар — Рома: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Шахтар — Рома: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Шахтар та Рома зійдуться 18 березня на стадіоні НСК Олімпійський у Києві у межах матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи-2020/21.

У першому матчі, що відбувся тиждень тому на Стадіо Олімпіко у Римі, гірники зазнали фіаско. Підопічні Фонсеки розгромили Шахтар з рахунком 3:0. Загалом це буде восьма зустріч команд у єврокубках.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Паулу Фонсеки. На перемогу Роми приймають ставки з коефіцієнтом 2.65. Успіх гірників оцінюють в 2.70. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

Зустріч у Римі довірили іспанській бригаді арбітрів на чолі із рефері Антоніо Мігелем Матеу Лаосом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Пау Себріан Девіс та Роберто Діас Перес дель Паломар. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Хав’єр Естрада Фернандес. Арбітри VAR: Алехандро Ернандес та Рікардо де Бургос.

Текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Рома розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.55.

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