Київське Динамо 18 березня на Естадіо де ла Сераміка в Іспанії зійдеться з Вільярреалом у другому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Варто зазначити, що Вільярреал здобув легку перемогу на НСК Олімпійський завдяки голам Торреса і Альбіоля, що дозволяє іспанцям вільно себе почувати в матчі-відповіді на домашній арені. В цілому команди в своїй історії зустрічались тричі. В активі іспанців дві перемоги і одна нічия (2:0 і 0:0 у 2005, і 2:0 у Києві минулого четверга).

На думку букмекерів, фаворитом матчу вважаються підопічні Емері. На перемогу іспанців дают коефіцієнт 1.6, на перемогу Динамо можна зробити ставку с коефіцієнтом 6.9, нічию оцінюють коефіцієнтом 3.95

УЄФА призначив на гру арбітрів зі Швеції. Головним буде Андреас Екберг, асистентами призначено Мехмеда Джулума і Стефана Халлберга. За VAR відповідатимуть арбітри із Нідерландів – Камфус Йохем і Кевін Блум.

Старт трансляції заплановано на 22:00, коли і прозвучить стартовий свисток матчу в Іспанії.