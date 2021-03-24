Збірна Франції та збірна України зійдуться 24 березня на стадіоні Стад де Франс у Сен-Дені у першому турі групового етапу європейської кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Дідьє Дешама. На перемогу збірної Франції приймають ставки з коефіцієнтом 1.25. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 14.50. Нічийний результат зустрічі — 5.30.

Зустріч у Сен-Дені довірили німецькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Тобіасом Штілером. Йому асистуватимуть співвітчизники: Крістіан Гіттельманн та Марко Ахмюллер. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Крістіан Дінгерт.

Це буде десята зустріч команд в історії, з яких лише раз синьо-жовті святкували перемогу, а тричі розходилися із французами нічиєю.

Під час останньої зустрічі команд чинні чемпіони світу завдали Україні найбільш розгромної поразки в історії з рахунком 7:1. Єдиний гол у сітку французьких воріт вдалося відправити Віктору Циганкову.

Текстова онлайн-трансляція матчу Франція — Україна розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.45.