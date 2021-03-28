Збірна України та команда Фінляндії зійдуться 28 березня на стадіоні НСК Олімпійський у Києві на стадії групового етапу європейської кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.67. Успіх фінів оцінюють в 5.80. Нічийний результат зустрічі — 3.75.

Зустріч у Києві довірили румунській бригаді арбітрів на чолі із рефері Іштваном Ковачем. Йому асистуватимуть співвітчизники: Василе Флорін Марінеску та Овідіу Артеня. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Андрій Ківулете.

Це буде третя зустріч команд в історії. До цього збірні зустрічалися у відборі на ЧС-2018 року. Тоді в обох матчах фортуна була на боці синьо-жовтих.

У цьому відборі обидві збірні стартували з нічиєї. Синьо-жовті зіграли 1:1 з командою Франції, а фіни з рахунком 2:2 розійшлися з Боснією і Герцеговиною.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Фінляндія розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.45.