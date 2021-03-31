Збірна України та команда Казахстану зійдуться 31 березня на стадіоні НСК Олімпійський у Києві на стадії групового етапу європейської кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.28. Успіх казахів оцінюють в 14.5. Нічийний результат зустрічі — 5.30.

Зустріч у Києві довірили словенській бригаді арбітрів на чолі із рефері Матеєм Югом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Матей Жуніч и Грега Кордеж. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Славко Вінчич.

Це буде п’ята зустріч команд в історії. До цього збірні зустрічалися у відборі на чемпіонат Європи. У всіх матчах фортуна була на боці синьо-жовтих.

У першому матчі відбору на ЧС-2022 українці зіграли внічию з командою Франції, а у другому матчі у Києві розійшлися нічиєю з фінами – 1:1.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Казахстан розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.45.