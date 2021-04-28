У вівторок, 27 квітня, Реал в рамках першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2020/21 брав Челсі. Зустріч, що проходила на стадіоні Альфредо Ді Стефано в Мадриді, завершилася з рахунком 1: 1.

Челсі ударно почав поєдинок і створив для свого нападника Тімо Вернера кілька забійних моментів, проте німець їх не реалізував. Однак, лондонці таки домоглися свого. На 14-й хвилині поєдинку Крістіан Пулішіч отримав м’яч в чужій штрафній, обійшов Тібо Куртуа і точно пробив по воротах без воротаря. “Реал” тут же прокинувся і через 15 хв зрівняв рахунок. Едер Мілітао навісив, а Карім Бензема по-хазяйськи прийняв м’яч, а потім потужно переправив його в сітку воріт – воротар гостей Едуар Менді навіть не реагував.

У другому таймі команди практично нічого не створили біля чужих воріт, завершивши матч нічиєю, яка, безумовно вигідніша підопічним Тухель.

Відзначимо, гра у відповідь між командами відбудеться 5 травня в Лондоні, де і визначитися фіналіст. У другому півфіналі зіграють Ман Сіті і ПСЖ.

Реал – Челсі – 1: 1

Голи: Бензема, 29 – Пулішіч, 14.

Реал: Куртуа – Едер Мілітао, Варан, Начо – Карвахаль (Одріосола, 77), Модріч, Каземіро, Кроос, Марсело (Асенсио, 77) – Вінісіус (Азар, 66), Бензема (Родріго, 90 + 2).

Челсі: Менді – Крістенсен, Тіаго Сілва, Рюдігер – Аспілікуета (Джеймс, 67), Канте, Жоржина, Маунт, Чілуелл – Пулішіч (Зіеш, 66), Вернер (Хаверц, 66).