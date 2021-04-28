PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Марія Степанюк |
ПСЖ — Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

ПСЖ — Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

ПСЖ та Манчестер Сіті зійдуться 28 квітня на стадіоні Парк де Пренс у Парижі у межах першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21.

У чвертьфіналі ПСЖ пройшов мюнхенську Баварію, взявши таким чином реванш за поразку у фіналі Ліги чемпіонів 2020. А Манчестер Сіті здолав на попередній стадії дортмундську Боруссію.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 2.10. Успіх парижан оцінюють в 3.40. Нічийний результат зустрічі — 3.80.

Зустріч у Парижі довірили німецькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Феліксом Брихом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Марк Борш і Штефан Лупп. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Даніель Зіберт. Арбітри VAR: Марко Фріц та Бастіан Данкерт.

Текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ — Манчестер Сіті розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.

З початку З кінця
Пряма трансляція
<1>
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка