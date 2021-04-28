ПСЖ та Манчестер Сіті зійдуться 28 квітня на стадіоні Парк де Пренс у Парижі у межах першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21.

У чвертьфіналі ПСЖ пройшов мюнхенську Баварію, взявши таким чином реванш за поразку у фіналі Ліги чемпіонів 2020. А Манчестер Сіті здолав на попередній стадії дортмундську Боруссію.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 2.10. Успіх парижан оцінюють в 3.40. Нічийний результат зустрічі — 3.80.

Зустріч у Парижі довірили німецькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Феліксом Брихом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Марк Борш і Штефан Лупп. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Даніель Зіберт. Арбітри VAR: Марко Фріц та Бастіан Данкерт.

Текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ — Манчестер Сіті розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.