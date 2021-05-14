Фінал футбольної Ліги чемпіонів у 2023 році перенесуть з Мюнхена в Стамбул. УЄФА найближчим часом ухвалить таке рішення, оскільки Стамбул через пандемію коронавірусу позбувся фіналу цьогоріч.

За даними турецького агентства Anadolu, Стамбул прийме фінал Ліги чемпіонів у 2023 році на честь 100-річчя Турецької Республіки, а рішення вже погодили УЄФА та Федерація футболу Туреччини.

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Крім того, Стамбул також прийме Суперкубок УЄФА між переможцями Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Про проведення двох футбольних заходів в Стамбулі повідомлять після найближчого засідання Ради директорів УЄФА.

Перенесення фіналу Ліги чемпіонів

Цьогоріч УЄФА офіційно переніс фінал Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 зі Стамбула в Порту на стадіон Драгау. Матч відбудеться між англійськими Манчестер Сіті та Челсі.

Матч відбудеться 29 травня. Він розпочнеться о 23.00 за київським часом.

Джерело: Anadolu