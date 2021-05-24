Збірна України приймала Бахрейн у межах товариського матчу. Зустріч відбулася у Харкові на стадіоні ОСК Металіст та завершилася з рахунком 1:1.

Україна: Трубін, Міколенко, Матвієнко, Кривцов, Тимчик, Степаненко, Макаренко, Шапаренко, Зубков, Марлос, Бесєдін.

Бахрейн: Лютфала, Саєд Алі Ісса, Хасан, Аль Шамсан, Набіл, Шаїкх, Харам, Мархун, Аль Асвад, Альхумайдан, Альромаїхі.

Голи: Циганков, 90+1 – Дхія, 75 (пен.)

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Бахрейн, де зібрали усі найцікавіші моменти матчу.