PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Україна на останніх хвилинах вирвала нічию у збірної Бахрейну

Украина Бахрейн

Збірна України приймала Бахрейн у межах товариського матчу. Зустріч відбулася у Харкові на стадіоні ОСК Металіст та завершилася з рахунком 1:1.

Україна: Трубін, Міколенко, Матвієнко, Кривцов, Тимчик, Степаненко, Макаренко, Шапаренко, Зубков, Марлос, Бесєдін.

Бахрейн: Лютфала, Саєд Алі Ісса, Хасан, Аль Шамсан, Набіл, Шаїкх, Харам, Мархун, Аль Асвад, Альхумайдан, Альромаїхі.

Голи: Циганков, 90+1 – Дхія, 75 (пен.)

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Бахрейн, де зібрали усі найцікавіші моменти матчу.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка