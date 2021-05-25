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Факти / Спорт
Наташа Тарчевська |

Роберто Де Дзербі став головним тренером Шахтаря

Роберто Де Дзербі став головним тренером Шахтаря

Відомий італійський футболіст Роберто Де Дзербі став головним тренером Шахтаря.

Він очолюватиме команду гірників наступні два сезони.

У вівторок, 25 травня, Роберто Де Дзербі прилетів до України, де провів зустріч з президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим.

На сайті команди зазначається, що італійський футболіст став 34-м головним тренером в історії Шахтаря.

Кар’єра Роберто Де Дзербі

Італієць Роберто Де Дзербі розпочав свою футбольну кар’єру наприкінці 1990-х років.

Він грав у складі таких команд, як Монц, Падова, Авелліно, Лекко, Фоджа Ареццо, Катанія, Наполі, Брешія та інших.

В 2013 році Роберто Де Дзербі вперше став тренером.

Спочатку він очолював команду Дарфо Боаріо, а в період з 2014 по 2021 рік був головним тренером команд Фоджа, Палермо, Беневенто і Сассуоло.

Джерело: ФК Шахтар

Фото: Getty Images

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