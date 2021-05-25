Відомий італійський футболіст Роберто Де Дзербі став головним тренером Шахтаря.

Він очолюватиме команду гірників наступні два сезони.

У вівторок, 25 травня, Роберто Де Дзербі прилетів до України, де провів зустріч з президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим.

На сайті команди зазначається, що італійський футболіст став 34-м головним тренером в історії Шахтаря.

Кар’єра Роберто Де Дзербі

Італієць Роберто Де Дзербі розпочав свою футбольну кар’єру наприкінці 1990-х років.

Він грав у складі таких команд, як Монц, Падова, Авелліно, Лекко, Фоджа Ареццо, Катанія, Наполі, Брешія та інших.

В 2013 році Роберто Де Дзербі вперше став тренером.

Спочатку він очолював команду Дарфо Боаріо, а в період з 2014 по 2021 рік був головним тренером команд Фоджа, Палермо, Беневенто і Сассуоло.