Відомий італійський футболіст Роберто Де Дзербі став головним тренером Шахтаря.
Він очолюватиме команду гірників наступні два сезони.
У вівторок, 25 травня, Роберто Де Дзербі прилетів до України, де провів зустріч з президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим.
На сайті команди зазначається, що італійський футболіст став 34-м головним тренером в історії Шахтаря.
Кар’єра Роберто Де Дзербі
Італієць Роберто Де Дзербі розпочав свою футбольну кар’єру наприкінці 1990-х років.
Він грав у складі таких команд, як Монц, Падова, Авелліно, Лекко, Фоджа Ареццо, Катанія, Наполі, Брешія та інших.
В 2013 році Роберто Де Дзербі вперше став тренером.
Спочатку він очолював команду Дарфо Боаріо, а в період з 2014 по 2021 рік був головним тренером команд Фоджа, Палермо, Беневенто і Сассуоло.