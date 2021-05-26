Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур визначився з фінальним складом помаранчевих на Євро-2020.

До заявки увійшли 26 виконавців, серед яких два дебютанти: 19 річний захисник Аякса Юррієн Тімбер та 22-річний форвард ПСВ Коді Гакпо.

У порівнянні з попереднім викликом до лав національної команди до заявки не увійшли: голкіпер АЗ Марко Бізот, захисники Джеррі Сент-Юсте (Майнц), Ганс Гатебур (Аталанта), Кенні Тете (Фулгем), Рік Карсдорп (Рома), півзахисник Краснодара Тонні Тріндаде де Вілена, а також нападники Стівен Бергвейн (Тоттенгем Готспур) і Анвар Ель-Газі (Астон Вілла).

Склад збірної Нідерландів на Євро-2020

Воротарі: Яспер Сіллессен (Валенсія), Тім Крул (Норвіч Сіті), Мартен Стекеленбург (Аякс).

Яспер Сіллессен (Валенсія), Тім Крул (Норвіч Сіті), Мартен Стекеленбург (Аякс). Захисники: Патрік ван Аанхолт (Крістал Пелес), Натан Аке (Манчестер Сіті), Дейлі Блінд, Юрріен Тімбер (обидва – Аякс), Дензел Думфріс (ПСВ), Маттейс де Лігт (Ювентус), Йоел Велтман (Брайтон), Стефан де Врей (Інтер), Овен Вейндал (АЗ).

Патрік ван Аанхолт (Крістал Пелес), Натан Аке (Манчестер Сіті), Дейлі Блінд, Юрріен Тімбер (обидва – Аякс), Дензел Думфріс (ПСВ), Маттейс де Лігт (Ювентус), Йоел Велтман (Брайтон), Стефан де Врей (Інтер), Овен Вейндал (АЗ). Півзахисники: Донні ван де Бек (Манчестер Юнайтед), Раян Гравенберх, Деві Классен (обидва – Аякс), Френкі де Йонг (Барселона), Тен Копмейнерс (АЗ), Мартен де Рон (Аталанта), Джорджиньо Вейналдум (Ліверпуль).

Донні ван де Бек (Манчестер Юнайтед), Раян Гравенберх, Деві Классен (обидва – Аякс), Френкі де Йонг (Барселона), Тен Копмейнерс (АЗ), Мартен де Рон (Аталанта), Джорджиньо Вейналдум (Ліверпуль). Нападники: Стевен Бергейс (Феєноорд), Мемфіс Депай (Ліон), Коді Гакпе, Доніелл Мален (обидва – ПСВ), Люк де Йонг (Севілья), Квінсі Промес (Спартак), Ваут Вегорст (Вольфсбург).

Збірна України на стадії групового етапу першу гру проведе саме з командою Нідерландів. Матч запланований на 13 червня в Амстердамі на Йоган Кройф Арені. Решта матчів групового етапу підопічні Франк де Бура проведуть теж на цій арені.

Окрім Нідерландів збірна Україна у групі гратиме з командами Північної Македонії та Австрії.

Учасники фінальної частини Євро-2020 мають оголосити свої заявки до 1 червня включно. Кожна команда має заявити по 26 виконавців. Наставник синьо-жовтих Андрій Шевченко наразі ще не оприлюднив склад України на турнір.

Підготовка збірної України до Євро-2020

У першому матчі в межах підготовки до Євро-2020 збірна України зустрічалася з командою Бахрейну.

Попри ігрову перевагу впродовж матчу синьо-жовті ледь не зазнали поразки і змогли забити лише у доданий час.