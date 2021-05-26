Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур визначився з фінальним складом помаранчевих на Євро-2020.
До заявки увійшли 26 виконавців, серед яких два дебютанти: 19 річний захисник Аякса Юррієн Тімбер та 22-річний форвард ПСВ Коді Гакпо.
У порівнянні з попереднім викликом до лав національної команди до заявки не увійшли: голкіпер АЗ Марко Бізот, захисники Джеррі Сент-Юсте (Майнц), Ганс Гатебур (Аталанта), Кенні Тете (Фулгем), Рік Карсдорп (Рома), півзахисник Краснодара Тонні Тріндаде де Вілена, а також нападники Стівен Бергвейн (Тоттенгем Готспур) і Анвар Ель-Газі (Астон Вілла).
Склад збірної Нідерландів на Євро-2020
- Воротарі: Яспер Сіллессен (Валенсія), Тім Крул (Норвіч Сіті), Мартен Стекеленбург (Аякс).
- Захисники: Патрік ван Аанхолт (Крістал Пелес), Натан Аке (Манчестер Сіті), Дейлі Блінд, Юрріен Тімбер (обидва – Аякс), Дензел Думфріс (ПСВ), Маттейс де Лігт (Ювентус), Йоел Велтман (Брайтон), Стефан де Врей (Інтер), Овен Вейндал (АЗ).
- Півзахисники: Донні ван де Бек (Манчестер Юнайтед), Раян Гравенберх, Деві Классен (обидва – Аякс), Френкі де Йонг (Барселона), Тен Копмейнерс (АЗ), Мартен де Рон (Аталанта), Джорджиньо Вейналдум (Ліверпуль).
- Нападники: Стевен Бергейс (Феєноорд), Мемфіс Депай (Ліон), Коді Гакпе, Доніелл Мален (обидва – ПСВ), Люк де Йонг (Севілья), Квінсі Промес (Спартак), Ваут Вегорст (Вольфсбург).
Збірна України на стадії групового етапу першу гру проведе саме з командою Нідерландів. Матч запланований на 13 червня в Амстердамі на Йоган Кройф Арені. Решта матчів групового етапу підопічні Франк де Бура проведуть теж на цій арені.
Окрім Нідерландів збірна Україна у групі гратиме з командами Північної Македонії та Австрії.
Учасники фінальної частини Євро-2020 мають оголосити свої заявки до 1 червня включно. Кожна команда має заявити по 26 виконавців. Наставник синьо-жовтих Андрій Шевченко наразі ще не оприлюднив склад України на турнір.
Підготовка збірної України до Євро-2020
У першому матчі в межах підготовки до Євро-2020 збірна України зустрічалася з командою Бахрейну.
Попри ігрову перевагу впродовж матчу синьо-жовті ледь не зазнали поразки і змогли забити лише у доданий час.