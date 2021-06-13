Збірна України та команда Нідерландів зустрінуться 13 червня на стадіоні Йоган Кройф Арена в Амстердамі в межах матчу першого туру групового етапу фінальної частини Євро-2020 у квартеті С.

Це буде вже третя зустріч команд в історії. Раніше збірні зустрічалися двічі у товариських матчах. Перша гра завершилася розгромною перемогою нідерландців (3:0), а в останньому матчі, що відбувся у 2010 році, команди розписали нічию 1:1.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Франка де Бура. На перемогу збірної Нідерландів приймають ставки з коефіцієнтом 1.68. Успіх синьо-жовтих оцінюють у 6.10. Нічийний результат зустрічі — 3.70.

Зустріч в Амстердамі довірили німецькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Феліксом Брихом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Марк Бош та Штефан Лупп. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Бартош Франковскі.

Головний рефері системи VAR — Марко Фрітц. Його асистенти: Крістіан Дінгерт та англійці Лі Беттс і Стюарт Атвелл.

Текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди — Україна розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.