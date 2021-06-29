Збірна України та команда Швеції зустрінуться 29 червня на стадіоні Гемпден Парк у Глазго в межах матчу 1/8 фіналу Євро-2020.

Це буде п’ята зустріч команд в історії. Востаннє вони грали на стадії групового етапу Євро-2012. Тоді перемогу з рахунком 2:1 здобули українці завдяки дублю Андрія Шевченка.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Янне Андерссона. На перемогу збірної Швеції приймають ставки з коефіцієнтом 2.41. Успіх українців оцінюють у 3.35. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.20.

Зустріч у Глазго довірили італійській бригаді арбітрів на чолі із рефері Даніеле Орсато. Йому асистуватимуть співвітчизники: Алесандро Джіаллантіні та Фабіано Преті. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Давіде Масі.

Головний рефері системи VAR — італієць Массіміліано Ірраті. Його асистенти: Марко Ді Белло, Філіппо Мелі та Паоло Валері.

Текстова онлайн-трансляція матчу Швеція — Україна розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.