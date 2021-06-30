Нападник збірної України Артем Довбик став автором найпізнішого переможного гола в історії Чемпіонатів Європи. Завдяки його м’ячу Україна вперше в історії вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020.

Він забив Швеції на позначці 120:37. Тільки турецький гравець Семіх Сентюрк забивав Хорватії на Євро-2008 пізніше, але тоді він зрівняв рахунок, а його команда перемогла вже в серії пенальті. Гол Сентюрка був на 121:01.

Гольовий пас на Довбика віддав Олександр Зінченко. Перед цим він забив сам і таким чином офіційно став найкращим гравцем матчу.

Зазначимо, до старту Євро-2020 Довбик ніколи в кар’єрі не забивав за збірну України. У березні 2021 року Україна грала товариський матч з Бахрейном. Довбик тоді мав моменти, але не реалізував їх. Головний тренер Андрій Шевченко тоді заявляв, що Довбик повноцінно не готовий до гри за збірну, хоча і має відповідні якості для конкуренції. У результаті його взяли на Євро.

Крім того, Довбик став наймолодшим гравцем збірної України, який забив гол на Чемпіонаті Європи – у 24 роки та 9 днів. До цього таким гравцем був Зінченко, але його рекорд протримався менше ніж дві години.

У результаті збірна України здобула вольову перемогу над Швецією (2:1) і продовжує боротьбу за континентальну першість.

Читайте Швеція — Україна - 1:2: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020

Фото: УАФ