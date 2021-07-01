У церемонії відкриття Олімпійських ігор-2020 у Токіо 23 липня та церемонії закриття 8 серпня візьме участь обмежена кількість спортсменів.

На 580 спортсменів із японської делегації, які нестимуть прапори, це правило поширюватись не буде.

Разом із тим, очікується, що представники легкої атлетики та боротьби з Японії пропустять церемонію відкриття, а плавці та дзюдоїсти – церемонію закриття.

Крім того, представникам делегацій, коли вони йтимуть на стадіон, не дозволять робити фото на свої телефони чи камери.

У містечку ж для спортсменів поблизу набережної Харумі в Токіо учасникам дозволять зареєструватися лише за п’ять днів до старту Олімпійських ігор. Покинути його вони будуть змушені протягом двох днів після завершення змагань.

Японський олімпійський комітет вже повідомив про такі заходи безпеки національним федераціям спорту.

Дискусії навколо того, чи зменшувати кількість спортсменів на церемоніях, виникали через те, що буде складно відстежити фізичну дистанцію, коли спортсмени йтимуть парадом на стадіон.

Медичні експерти та звичайні громадяни досі непокояться, чи можна проводити ігри в Токіо без ризику для здоров’я людей через пандемію коронавірусу.

Джерело: Kyodo News