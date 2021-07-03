Україна — Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Збірна України та команда Англії зустрінуться 3 липня на Стадіо Олімпік у Римі у межах матчу 1/4 фіналу Євро-2020.

Це буде восьма очна зустріч команд. Вперше вони зустрілися у 2000-му році у товариській зустрічі. Тоді фортуна була на боці команди трьох левів (2:0). Востаннє збірні звів жереб у відборі на ЧС-2018. Гра в Україні завершилася нічийним рахунком 0:0.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Гарета Саутгейта. На перемогу збірної Англії приймають ставки з коефіцієнтом 1.45. Успіх українців оцінюють у 8.60. Нічийний результат зустрічі в основний час — 4.60.

На прохід англійців до півфіналу дають 1.20, а українців – 5.00.

Зустріч у Римі довірили німецькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Феліксом Брихом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Марк Борщ і Штефан Лупп. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме іспанець Карлос дель Серро Гранде.

Головний рефері системи VAR — німець Марко Фрітц. Його асистенти: Крістіан Дінгерт, Крістіан Гіттельманн та Бастіан Данкерт.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Англія розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.