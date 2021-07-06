Грузинський захисник Давид Хочолава покидає донецький Шахтар. 28-річний гравець продовжить кар’єру в данському Копенгагені.

– Я дуже радий, що перехід нарешті відбувся. Копенгаген — великий клуб з дійсно гарною історією, зокрема і в Європі, – зауважив футболіст.

За Шахтар Хочолава виступав протягом чотирьох років. Зараз він підписав контракт терміном до 2025 року з новим клубом.

Умови трансферу не розголошують. Однак раніше в ЗМІ повідомляли, що продаж Хочолави принесе оранжево-чорним €2 млн та ще €2 млн бонусних.

За словами самого гравця, він давно знав про інтерес до нього з боку інших клубів.

– Однак я завжди бачив у Копенгагені прекрасні перспективи для себе, – пояснив Давид.

Із 2017 року грузин виступав у складі гірників. За цей період він відіграв 83 матчі та забив три гола.

Хочолава тричі ставав чемпіоном України у 2018, 2019 та 2020 роках, двічі брав Кубок у 2018-му та 2019-му, а також один раз – Суперкубок у 2017 році.

Також із 2017 року захисник грає за збірну Грузії. Він відіграв 28 поєдинків.

Джерело: Шахтар

Фото: Шахтар