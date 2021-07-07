У першому матчі півфіналу чемпіонату Європи на полі зустрілись збірні Італії та Іспанії, перемогу із рахунком 1:1 (4:2 пен.) здобула Італія.

Гра відбулась на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Рахунок у другому таймі відкрив італієць Фредеріко К’єза, забивши м’яча у дальній кут на 60-ій хвилині матчу. Гравець пішов у контратаку після неточного пасу у повітрі Фурії Роха.

У першому таймі активнішими були іспанці, хоча і не забили жодного голу та отримали жовту картку.

За десять хвилин до кінця основного часу Альваро Мората зумів зрівняти. Форвард звільнився, вийшов віч-на-віч з голкіпером Скуадри Адзури і переграв Джанлуїджи Доннарумму.

Вибороти перемогу вдалося лише у серії пенальті. Італії вдалося забити 4 голи, а Іспанії лише два.

Переможний гол Італії забив Жорже Луїз Фрелло.

Таким чином збірна Італії стає першим фіналістом Євро-2020, а її суперник визначиться 7 липня у поєдинку Англії і Данії.

Україна свій шлях на чемпіонаті завершила у 1/4, програвши 4:0 англійцям в Римі.

Повний розклад матчів чемпіонату Євро-2020, дивіться в нашому матеріалі.