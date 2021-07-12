Збірна Італії вранці 12 липня прилетіла до Рима після перемоги над Англією у фіналі Євро-2020.
– Кубок вдома, – йдеться в пості команди.
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#ItsComingRome ➡️ #ItCameRome ????#RinascimentoAzzurro #Nazionale #Azzurri #Italia pic.twitter.com/SKJwPwoyY3
— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021
Підопічних Манчіні тепло та радісно зустрічали вболівальники як біля аеропорту, так і біля готелю.
Італійці змогли вдруге вибороти чемпіонство Європи з футболу під час матчу на знаменитому стадіоні Вемблі з англійцями.
Рівно 53 роки тому (1968 рік) вони здобули перший свій кубок, обігравши збірну Югославії (2:0).
Відсвяткувавши перемогу в Лондоні, команда Італії не забарилась і прибула наступного дня додому.
Уже на східцях трапа в Римі гравців зустрічали журналісти та всі працівники летовища, які могли відійти з робочого місця.
Насамперед головний тренер збірної Роберто Манчіні та капітан Джорджо К’єлліні продемонстрували публіці кубок.
#RinascimentoAzzurro ????????????
????️ #Mancini: “Siamo felici per tutti gli italiani”
????️ #Bonucci e #Chiellini: “Dedicata ai nostri tifosi, ora siamo leggende”
Le parole degli #Azzurri ????????https://t.co/uUnq7sCXec#Nazionale #VivoAzzurro #EURO2020 pic.twitter.com/vqSMEDueAo
— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021
Уболівальники знімали це все на телефон, декому навіть пощастило зробити селфі з італійськими героями.
#RinascimentoAzzurro ????????????
???? L’arrivo a #Roma dei Campioni d’Europa ????????#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro#EURO2020 pic.twitter.com/zjOBp8VZ45
— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021
Частина фанатів вітала збірну в аеропорту, однак більшість – вже біля готелю, де команда розмістилася після прильоту.
Між тим біля готелю К’єлінні надів собі корону на голову, демонструючи трофей перед фанатами.
Azzurri rientrati a Roma. Ore 7.15! Live SportItalia @tvdellosport ???????????????????????????? @Glongari @AlfredoPedulla @laballara @capuanogio pic.twitter.com/SruVAaOozl
— Michele Criscitiello (@MCriscitiello) July 12, 2021