Збірна Італії вранці 12 липня прилетіла до Рима після перемоги над Англією у фіналі Євро-2020.

– Кубок вдома, – йдеться в пості команди.

Підопічних Манчіні тепло та радісно зустрічали вболівальники як біля аеропорту, так і біля готелю.

Італійці змогли вдруге вибороти чемпіонство Європи з футболу під час матчу на знаменитому стадіоні Вемблі з англійцями.

Рівно 53 роки тому (1968 рік) вони здобули перший свій кубок, обігравши збірну Югославії (2:0).

Відсвяткувавши перемогу в Лондоні, команда Італії не забарилась і прибула наступного дня додому.

Уже на східцях трапа в Римі гравців зустрічали журналісти та всі працівники летовища, які могли відійти з робочого місця.

Насамперед головний тренер збірної Роберто Манчіні та капітан Джорджо К’єлліні продемонстрували публіці кубок.

Уболівальники знімали це все на телефон, декому навіть пощастило зробити селфі з італійськими героями.

Частина фанатів вітала збірну в аеропорту, однак більшість – вже біля готелю, де команда розмістилася після прильоту.

Між тим біля готелю К’єлінні надів собі корону на голову, демонструючи трофей перед фанатами.