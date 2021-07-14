Українська тенісистка Марта Костюк знялась з Олімпійських ігор – причина

Українська тенісистка Марта Костюк знялася з Олімпіади і не зможу виступити на Олімпійських іграх 2020 у Токіо.

Про це повідомляє Федерація тенісу України 14 липня.

Причиною того, що Костюк не зможе зіграти у Токіо стала травма плеча спортсменки.

Теннисистка мала виступати не лише у одиночному розряді, а стати в пару з Еліною Світоліною.

У зв’язку із травмою спортсменки, у пару Світоліна – Костюк було внесено зміни.

Тепер замість Костюк на Олімпіаді у дуеті виступатиме Даяна Ястремська.

Насьогодні Марта Костюк посідає 67-е місце в рейтингу WTA і є третьою ракеткою України.

Цьогоріч, крім Еліни Світоліної та Даяни Ястремської на Олімпійських іграх 2020 Україну представлятимуть Надія та Людмила Кіченок.

Джерело: Федерація тенісу України

Фото: Федерація тенісу України