Українця Амосова визнали одним з найсильніших бійців світу

Боєць Ярослав Амосов став першим українським чемпіоном світу Bellator. Він потрапив до рейтингу топ-бійців незалежного від вагової категорії.

За даними Bellator, Амасов посідає п’яту сходинку у рейтингу найкращих бійців світу незалежно від ваги. Він виступає у напівсередній вазі.

На першому місці знаходиться володар поясів у напівлегкому та легкому дивізіонах Патрісіо Фрейре.

Топ-5 бійців

Патрісіо Фрейре

Вадим Нємков

Гегард Мусасі

Раян Бейдер

Ярослав Амосов

У ніч на 12 червня 2021 року Амосов переміг бразильця Дугласа Ліму та відібрав у нього титул чемпіона.

Для українця це стала 26 перемога поспіль. До цього Ярослав виграв усі свої бої.

Що відомо про Ярослава Амосова

Ярослав Амосов — 27-річний боєць змішаного стилю, трьохразовий чемпіон світу з бойового самбо, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон Євразії, володар Кубку Європи.

Із 2012 року виступає в ММА на професійному рівні.

Ярослав народився в Ірпіні Київської області. Наразі навчається в Національному університеті державної податкової служби України.

Джерело: bellator

Фото: Ярослав Амосов