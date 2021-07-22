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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Українця Амосова визнали одним з найсильніших бійців світу

Ярослав Амосов

Боєць Ярослав Амосов став першим українським чемпіоном світу Bellator. Він потрапив до рейтингу топ-бійців незалежного від вагової категорії.

За даними Bellator, Амасов посідає п’яту сходинку у рейтингу найкращих бійців світу незалежно від ваги. Він виступає у напівсередній вазі.

На першому місці знаходиться володар поясів у напівлегкому та легкому дивізіонах Патрісіо Фрейре.

Топ-5 бійців

  • Патрісіо Фрейре
  • Вадим Нємков
  • Гегард Мусасі
  • Раян Бейдер
  •  Ярослав Амосов

У ніч на 12 червня 2021 року Амосов переміг бразильця Дугласа Ліму та відібрав у нього титул чемпіона.

Для українця це стала 26 перемога поспіль. До цього Ярослав виграв усі свої бої.

Що відомо про Ярослава Амосова

Ярослав Амосов — 27-річний боєць змішаного стилю, трьохразовий чемпіон світу з бойового самбо, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон Євразії, володар Кубку Європи.

Із 2012 року виступає в ММА на професійному рівні.

Ярослав народився в Ірпіні Київської області. Наразі навчається в Національному університеті державної податкової служби України.

Джерело: bellator

Фото: Ярослав Амосов

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