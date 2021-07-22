Українця Амосова визнали одним з найсильніших бійців світу

Боєць Ярослав Амосов став першим українським чемпіоном світу Bellator. Він потрапив до рейтингу топ-бійців незалежного від вагової категорії.
За даними Bellator, Амасов посідає п’яту сходинку у рейтингу найкращих бійців світу незалежно від ваги. Він виступає у напівсередній вазі.
На першому місці знаходиться володар поясів у напівлегкому та легкому дивізіонах Патрісіо Фрейре.
Топ-5 бійців
- Патрісіо Фрейре
- Вадим Нємков
- Гегард Мусасі
- Раян Бейдер
- Ярослав Амосов
У ніч на 12 червня 2021 року Амосов переміг бразильця Дугласа Ліму та відібрав у нього титул чемпіона.
Для українця це стала 26 перемога поспіль. До цього Ярослав виграв усі свої бої.
Що відомо про Ярослава Амосова
Ярослав Амосов — 27-річний боєць змішаного стилю, трьохразовий чемпіон світу з бойового самбо, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон Євразії, володар Кубку Європи.
Із 2012 року виступає в ММА на професійному рівні.
Ярослав народився в Ірпіні Київської області. Наразі навчається в Національному університеті державної податкової служби України.
Джерело: bellator
Фото: Ярослав Амосов