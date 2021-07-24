У місті Київ розгорнули дві фан-зони, на яких українці можуть подивитися 32-гі літні Олімпійські ігри 2020, які зараз проходять у Токіо.

Зокрема вони розташовані у Сирецькому парку та Місті спорту (Гідропарк). Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова розповіла, що фан-зони працюватимуть на час проведення Олімпіади – до 8 серпня.

На території дитячо-юнацькі спортивні школи Києва та громадські організації проведуть 53 майстер-класи з олімпійських та неолімпійських видів спорту. У Сирецькому парку проведуть 20 занять, а у Місті Спорту – 33 майстер-класи.

На фан-зонах можна переглянути понад 10 видів спорту. Серед них – академічне веслування, акробатика, армреслінг, баскетбол, бокс, веслувальний слалом, волейбол пляжний, гандбол, гімнастика спортивна, дзюдо, кікбоксинг WTA, парашутний спорт.

Крім того, транслюватимуть змагання спортсменів з плавання, регбі, роликового спорту, спортивної боротьби (вільної та греко-римської), тенісу, тхеквондо ВТФ, фехтування, футболу, художньої гімнастики.

23 липня у Токіо розпочалися літні Олімпійські ігри 2020, в яких візьмуть участь 156 українських спортсменів. Паралімпійці представлені у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

Фото: КМДА