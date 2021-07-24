Олімпійські ігри у Токіо 2020 – медальний залік (Таблиця)

На Олімпійських іграх у Токіо 2020 вже стали відомі володарі перших медалей.
Чемпіонкою Олімпіади в Японії стала 21-річна китаянка Ян Цянь, яка здобула перемогу у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки. Вона набрала 251,8 бала.
Срібло отримала представниця Росії Анастасія Галашина (251,1 бала), а бронзову медаль в актив Швеції записала Ніна Крістен (230,6).
24 July – #Shooting / Women’s 10m Air Rifle
???? YANG Qian????????
???? Anastasiia Galashina
???? Nina Christen????????
Congratulations to the first medalists of #Tokyo2020 #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | @ISSF_Shooting
— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 24, 2021
Україна не виступала в цьому виді програми.
Сьогодні, 24 липня, розіграють 11 комплектів медалей.
Оновлено о 11:08. Стрілок з України Павло Коростильов посів четверте місце в кульовій стрільбі на Олімпіаді в Токіо.
23-річний спортсмен з четвертим результатом здолав кваліфікацію в кульовій стрільбі з пістолета на відстані 10 метрів.
У фіналі Коростильов тримався в трійці призерів, але останнім пострілом вибив 8,3 бала.
Перше місце посів Джавад Форугі (Іран) з результатом 244,8. Другий – Дамір Мікец (Сербія) – 237,9. А третім став Вей Пан з КНР. У нього 217,6.
Українські спортсмени спробують свої сили в боротьбі за медалі у кульовій стрільбі, дзюдо, велоспорті і фехтуванні.
А українська дзюдоїстка Дарина Білодід вже вийшла в півфінал Олімпіади.
У ваговій категорії до 48 кг 20-річна Дарина перемогла вже двох суперниць.
В 1/8 фіналу вона поборола спортсменку з Сербії. А у 1/4 завдяки утриманню в додатковий час дзюдоїстка з України здобула перемогу над Катариною Костою з Португалії.
У півфіналі Білодід зустрінеться з Фуной Тонако з Японії, яку називають головною фавориткою у цій ваговій категорії. Однак Дарина Білодід є дворазовою чемпіонкою світу у 2018 і 2019 роках. В обох фіналах вона перемагала Тонако.
23 липня розпочалися літні Олімпійські ігри у Токіо. У спортивних змаганнях Олімпіади 2020 візьмуть участь 158 українців у 25 видах спорту. Це будуть сьомі Ігри для України в історії незалежності.
Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися у 2020 році, однак через пандемію коронавірусу їх перенесли на 2021 рік, а назву залишили колишньою.
Скільки видів спорту представлено на Олімпіаді
На Олімпійських іграх в Токіо спортсмени змагатимуться у 33 видах спорту та 50 дисциплінах. Загалом на Іграх-2020 буде розіграно 339 комплектів медалей.
Цього року організатори додали нові види спорту – серфінг, карате, скелелазіння та скейтбординг.
Найпопулярнішими видами спорту на Олімпіаді є легка атлетика, змагання з якої проходитимуть майже щодня, плавання та гімнастика.
Факти ICTV зібрали головні факти про Олімпіаду-2020 у Токіо.
Джерело: Tokyo 2020
Фото: Tokyo 2020