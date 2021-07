Олімпійські ігри у Токіо 2020 – медальний залік (Таблиця)

На Олімпійських іграх у Токіо 2020 вже стали відомі володарі перших медалей.

Чемпіонкою Олімпіади в Японії стала 21-річна китаянка Ян Цянь, яка здобула перемогу у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки. Вона набрала 251,8 бала.

Срібло отримала представниця Росії Анастасія Галашина (251,1 бала), а бронзову медаль в актив Швеції записала Ніна Крістен (230,6).

24 July – #Shooting / Women’s 10m Air Rifle

???? YANG Qian????????

???? Anastasiia Galashina

???? Nina Christen????????

Congratulations to the first medalists of #Tokyo2020 #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | @ISSF_Shooting

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 24, 2021