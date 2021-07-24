Олімпійські ігри у Токіо 2020 – медальний залік (Таблиця)

На Олімпійських іграх у Токіо 2020 вже стали відомі володарі перших медалей.

Чемпіонкою Олімпіади в Японії стала 21-річна китаянка Ян Цянь, яка здобула перемогу у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки. Вона набрала 251,8 бала.

Срібло отримала представниця Росії Анастасія Галашина (251,1 бала), а бронзову медаль в актив Швеції записала Ніна Крістен (230,6).

Україна не виступала в цьому виді програми.

Сьогодні, 24 липня, розіграють 11 комплектів медалей.

Оновлено о 11:08. Стрілок з України Павло Коростильов посів четверте місце в кульовій стрільбі на Олімпіаді в Токіо.

23-річний спортсмен з четвертим результатом здолав кваліфікацію в кульовій стрільбі з пістолета на відстані 10 метрів.

У фіналі Коростильов тримався в трійці призерів, але останнім пострілом вибив 8,3 бала.

Перше місце посів Джавад Форугі (Іран) з результатом 244,8. Другий – Дамір Мікец (Сербія) – 237,9. А третім став Вей Пан з КНР. У нього 217,6.

Українські спортсмени спробують свої сили в боротьбі за медалі у кульовій стрільбі, дзюдо, велоспорті і фехтуванні.

А українська дзюдоїстка Дарина Білодід вже вийшла в півфінал Олімпіади.

У ваговій категорії до 48 кг 20-річна Дарина перемогла вже двох суперниць.

В 1/8 фіналу вона поборола спортсменку з Сербії. А у 1/4 завдяки утриманню в додатковий час дзюдоїстка з України здобула перемогу над Катариною Костою з Португалії.

У півфіналі Білодід зустрінеться з Фуной Тонако з Японії, яку називають головною фавориткою у цій ваговій категорії. Однак Дарина Білодід є дворазовою чемпіонкою світу у 2018 і 2019 роках. В обох фіналах вона перемагала Тонако.

Читайте Розклад змагань на Олімпійських іграх 2020 у Токіо

23 липня розпочалися літні Олімпійські ігри у Токіо. У спортивних змаганнях Олімпіади 2020 візьмуть участь 158 українців у 25 видах спорту. Це будуть сьомі Ігри для України в історії незалежності.

Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися у 2020 році, однак через пандемію коронавірусу їх перенесли на 2021 рік, а назву залишили колишньою.

Скільки видів спорту представлено на Олімпіаді

На Олімпійських іграх в Токіо спортсмени змагатимуться у 33 видах спорту та 50 дисциплінах. Загалом на Іграх-2020 буде розіграно 339 комплектів медалей.

Цього року організатори додали нові види спорту – серфінг, карате, скелелазіння та скейтбординг.

Найпопулярнішими видами спорту на Олімпіаді є легка атлетика, змагання з якої проходитимуть майже щодня, плавання та гімнастика.

Факти ICTV зібрали головні факти про Олімпіаду-2020 у Токіо.

Джерело: Tokyo 2020

Фото: Tokyo 2020