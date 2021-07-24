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Факти / Спорт
Абрамова Юлія |

Збірна США провалила перший день Олімпіади-2020

Збірна США провалила перший день Олімпіади-2020

Американська збірна не здобула жодної медалі сьогодні – у перший день Олімпіади в Токіо.

За 49 років такої поразки ще не було. Останнього разу американські атлети зазнали подібної поразки у Мюнхені в 1972 році.

У перший день Олімпіади в Токіо розігрувалися 11 комплектів медалей. Ніхто з американських спортсменів не потрапив на п’єдестал.

Головною сенсацією стала поразка американських лучників проти Індонезії вже в першому раунді змішаного турніру.

Важкоатлетка Джордан Делакруз у фіналі зірвала всі свої спроби і не виправдала статус однієї з фавориток.

При цьому США називають головним претендентом на перемогу в медальному заліку Токіо.

Саме сьогодні українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор 2020, що стала першою нагородою України в медальному заліку.

У бою за бронзу Білодід протистояла ізраїльтянка Шира Рішон, яку українка перемогла утриманням.

20-річна Дарина Білодід – дворазова чемпіонка світу (2018, 2019), а ось олімпійська медаль стала першою в її кар’єрі.

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А український дзюдоїст Артем Лесюк, який виступає у вазі до 60 кг, не зміг пробитися в півфінал.

Спочатку в чвертьфіналі українець програв французу Луці Мкхейдзе, а потім не зміг перемогти у втішному раунді проти голландського спортсмена.

Фото: Pexels

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