Олімпійські ігри 2020: Білодід програла в півфіналі й побореться за бронзу

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід поступилася в півфіналі Олімпійських ігор японці Тонако Фуна.

Таким чином українка не змогла вийти до фіналу, повідомляється на сайті Міжнародного олімпійського комітету.

Тепер Білодід побореться за бронзову медаль у вазі до 48 кг з ізраїльтянкою Шірой Рішон.

Крім того, українець Артем Лесюк, який виступає у вазі до 60 кг, в чвертьфіналі не зміг здолати свого суперника француза Луку Мкхейдзе, а потім програв втішний раунд проти голландця Торніке Чакадоеа.

Нагадаємо, першими від України на Олімпіаді виступали лучники, які провели кваліфікаційні раунди.

У цьому виді спорту України представляли: Вероніка Марченко, Олексій Гунбін, Лідія Січенікова та Анастасія Павлова.

Краще за всіх виступила Марченко, яка показала 35-й результат, Павлова стала 41-ю, а Січенікова – зайняла 54-е місце.

Фото: НОК Украины