Каратистка Терлюга вийшла до фіналу і змагатиметься за золото Олімпіади-2020

Українська каратистка Анжеліка Терлюга на Олімпійських іграх-2020 у Токіо вийшла до фіналу змагань і побореться за золото.

У півфіналі вона здолала після рахунку 4:4 рішенням суддів представницю Тайбея Вень Цзи-Юнь, яка є дворазовою бронзовою призеркою чемпіонату світу.

У фіналі суперницею Терлюги стане болгарська каратистка Івет Горанова.

На стадії групового етапу Терлюга здобула дві перемоги та двічі розійшлася із опонентками нічиєю.

У стартовій сутичці вона здолала єгипетську спортсменку Садву Саєд із рахунком 1:0. Далі розійшлася миром із представницею Казахстану Молдир Жангбирбай (4:4) та австрійкою Беттіною Планк (0:0).

У вирішальній сутичці, що гарантувала їй першу сходинку у квінтеті, вона здолала японку Міхо Міяхарой з рахунком 4:0.

Що відомо про Анжеліку Терлюгу?

29-річна українська каратистка Анжеліка Терлюга змагається у ваговій категорії до 55 кг. Вона родом із Одеси.

У 2018 році спортсменка очолила рейтинг Міжнародної федерації карате у своїй ваговій категорії.

У її активі перемога на чемпіонаті Європи-2018 в особистому куміте та перемога на чемпіонатах Європи у 2017 та 2019 у командному куміте.

У її активі десятиразовою переможницею турнірів Карате 1 Прем’єр-ліга: Кобург та п’ятиразовою тріумфаторкою турнірів серії Карате 1 Серія А.

Фото: НОК