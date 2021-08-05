Українська каратистка Анжеліка Терлюга на Олімпійських іграх-2020 у Токіо виграла групу В з двома перемогами та двома нічиїми.

У стартовій сутичці вона здолала єгипетську спортсменку Садву Саєд із рахунком 1:0.

Другий поєдинок проти представниці Казахстану Молдир Жангбирбай завершився нічиєю. Терлюга повела у рахунку 3:0 зі старту, але суперниця змогла відіграти гандикап і вийти уперед. За кілька секунд до кінця українка зрівняла у рахунку – 4:4.

У третьому бою Анжеліка зустрічалася із австрійкою Беттіною Планк, який теж завершився нічиєю, але сухою 0:0.

У завершальному поєдинку суперницею Терлюги була японка Міхо Міяхарой. Українська спортсменка здолала свою суперницю з рахунком 4:0.

Дві перемоги та дві нічиї дозволили Анжеліці виграти групу та вийти у протистояння за медалі. Всі півфіналістки вже гарантували собі щонайменше бронзові медалі.

У півфіналі суперницею українки буде представниця Тайбея Вень Цзи-Юнь, яка є дворазовою бронзовою призеркою чемпіонату світу.

Хто така Анжеліка Терлюга?

29-річна українська каратистка Анжеліка Терлюга змагається у ваговій категорії до 55 кг. Вона родом із Одеси.

У 2018 році вона очолила рейтинг Міжнародної федерації карате у своїй ваговій категорії.

У її активі перемога на чемпіонаті Європи-2018 в особистому куміте та перемога на чемпіонатах Європи у 2017 та 2019 у командному куміте.

На Європейських іграх-2019 року вона виборола срібну нагороду.

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У її активі десять перемог на турнірах серії Карате 1 Прем’єр-ліга: Кобург (2015), Роттердам (2017), Лейпциг (2017), Берлін (2018), Париж (2019), Рабат (2019), Шанхай (2019), Токіо (2019), Москва (2019), Дубай (2020).

Терлюга перемагала п’ять разів на турнірах серії Карате 1 Серія А: Зальцбург (2017), Окінава (2017), Сантьяго (2018, 2020), Шанхай (2018).

Українка є двічі володаркою титулу Grand Winner KARATE1 у 2017 та 2019 роках.