Велосипедистка Олена Старікова – срібна призерка Олімпіади-2020

Українська велосипедистка Олена Старікова діcталася фінальної стадії, де завоювала срібло Ігор у Токіо.

Спортсменка принесла Україні 19-ту нагороду на Олімпіаді-2020.

Напередодні 25-річна українка виграла два з трьох заїздів у чвертьфіналі і це дозволило їй потрапити до 1/2.

За місце у півфінальній стадії Олена вибила з боротьби віцечемпіонку Олімпійських Ігор-2020 в командному спринті Лею Фридріх з Німеччини.

Суперницею українки в півфіналі була Лей Вайсі, представниця Гонконгу, чемпіонка світу-2019 та бронзова призерка-2020 саме у спринті. І Олена розібралася з суперницею – випередила її в двох заїздах, 2:0 та вийшла до фіналу!

У паралельному півфіналі представниця Канади Келсі Мітчелл вибила Емму Гінце з Німеччини за результатами трьох заїздів. Золото виборола Келсі, яка випередила українку в двох заїздах, в обох менш ніж на 0.1 секунди, та стала чемпіонкою.

Отже, Олена Старікова – віцечемпіонка Олімпіади-2020.

Що означає медаль у велотреку для України

Старікова принесла країні четверту олімпійську медаль у велотреку і друге срібло в історії. Дотепер кращим результатом на треку на Олімпіадах у України було срібло в чоловічій командній гонці в Сіднеї-2000. Спортсменка Ірина Янович здобула бронзу.

У 2008 році Леся Калитовська виграла бронзу в особистій гонці переслідування.

Хто така Олена Старікова?

Львів’янка Олена Старікова є срібною призеркою чемпіонату світу-2019 у Прушкові у дисципліні гіт, а також переможницею чемпіонату Європи-2020 у дисципліні кейрін.

Вона є шестиразовою призеркою чемпіонатів Європи (три срібла і три бронзи) у дисциплінах кейрін, гіт, командний спринт та спринт.

Виступ в індивідуальному спринті став для українки третім стартом на Олімпіаді-2020: вона змагалася у командному спринті (восьме місце) та кейріні (четверта позиція).

У перший змагальний день Олена подолала усі попередні раунди: кваліфікацію, а далі від 1/32 фіналу до 1/4 фіналу. Тож пробилася в другий змагальний день та гарантувала собі фініш у топ-4.

У 2020 році на чемпіонаті Європи з велосипедного спорту на треку, що тривав у Болгарії, Олена Старікова виборола три медалі: золото у кейрині та дві бронзи – у спринті та командному спринті.

Олена Старікова навчається у Львівській школі вищої спортивної майстерності та представляє Збройні сили України, зокрема Навчально-спортивну базу літніх видів спорту.