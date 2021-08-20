19 серпня віденський Рапід та луганська Зоря зіграли за вихід у груповий етап у раунді плей-оф Ліги Європи-2021/22. Матч відбувся на Вестштадіоні й завершився з рахунком 3:0 на користь господарів.

Відразу ж після старту ворота Рапіда атакував Сайядманеш. Однак австр.ійці на правах господарів взяли контроль над м’ячем.

Захисники австрійців відбилися від кутового Булеци на шостій хвилині матчу.

Майже відразу Кочергін потужно пробив із-за меж штрафного, але воротар відбив удар.

На 11-й хвилині Сайядманеш вийшов сам-на-сам із голкіпером Рапіда та обіграв його, але захисники винесли м’яч із лінії воріт.

На 20-й хвилині Громов, завершуючи контратаку, пробив, але м’яч влучив просто у воротаря.

Сайядманеш знову пробив, але гравця Зорі вкотре заблокували захисники господарів.

На 29-й Шевченко припускається помилки й Фунтас безперешкодно вцілює у ворота, відкриваючи рахунок матчу.

За дві хвилини Кабаєв пробив із центру штрафного майданчика, але влучив у голкіпера.

Майже одночасно жовті картки отримали Кабаєв та Вернидуб через фоли проти Фунтаса та Грюлля відповідно.

На сороковій хвилині Грюлль пробивав зі штрафного, але м’яч пролетів вище воріт.

На додатковій хвилині першого матчу контратаку Рапіда Фунтас нівелював неточним пасом.

Зрештою на перерву команди пішли з рахунком 1:0 на користь австрійців.

Із перших хвилин другого матчу Зоря активно почала боротьбу за м’яч.

На 52-й хвилині Граймль сфолив проти Громова й отримав жовту картку.

У Сайядманеша була дуже вигідна позиція для штрафного, але пробив вище воріт.

Згодом Імереков після кутового пробив головою в землю і м’яч відскочив вище воріт.

На 63-й хвилині Сайядманеш увійшов до штрафного, але не поцілив.

На 70-й хвилині завдяки Стойковичу був дуже гострий момент для Рапіда, але захисник Зорі заблокував удар суперника із меж штрафного.

Згодом у Зорі знову був шанс зрівняти рахунок: Кабаєв пробив із близької відстані по воротах, але поруч не було нікого з партнерів по команді, щоб добити м’яча.

Однак вже на 78-й хвилині Кара поцілив у ворота луганчан і зробив рахунок 2:0 на користь австрійців.

Зоря відчайдушно намагалась забити, але на 86-й хвилині Грюлль забив для своєї команди ще один гол.

Зрештою матч таки завершився з рахунком 3:0 на користь господарів. Тепер шанси Зорі на вихід до групового раунду Ліги Європи значно скоротилися.

Матч-відповідь відбудеться 26 серпня о 19.30 в Запоріжжі на Славутич-Арені.

Команда, що програє, потрапить до групового раунду Ліги конференцій.

Фото: ФК Зоря