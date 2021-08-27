Португальський форвард Криштіану Роналду уклав угоду із Манчестер Юнайтед. Футболіст підписав із манкуніанцями контракт на два роки.

За інформацією Manchester Evening News, Роналду зароблятиме 270 тис. фунтів на тиждень – це близько €16,5 млн на рік.

Це ж видання стверджує, що повернутися на Олд Траффорд гравця особисто вмовив сер Алекс Фергюсон.

Зранку 27 серпня Криштіану прибув на тренувальну базу туринського Ювентуса, але не приступив до занять разом із командою. Він попрощався із партнерами по команді та вилетів на приватному літаку з Турина.

Криштіану Роналду виступав за туринський Ювентус із 2018 року. 36-річний португалець став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії у минулому сезоні, записавши у свій актив 29 голів. Всього у футболці Юве Кріштіану забив 101 гол у 134-х матчах.

Контракт гравця із туринським клубом був розрахований до 30 червня 2022 року.

Спершу повідомлялося, що Роналду перебереться на Етіхад, приєднавшись до Манчестер Сіті, який очолює іспанський фахівець Хосеп Гвардіола. Згодом журналіст Фабріціо Романо повідомив, що містяни відмовилися від ідеї підписувати португальця та не направляли до Турина офіційний запит.

Водночас до битви за лідера збірної Португалії підключився колишній клуб форварда Манчестер Юнайтед.

Криштіану вже виступав за Манчестер Юнайтед у період з 2003 до 2009 року. Разом із манкуніанцями він став триразовим чемпіоном АПЛ та виграв Лігу чемпіонів.