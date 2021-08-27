Лідер збірної Португалії Криштіану Роналду близький до відходу із туринського Ювентуса.

Зранку форвард прибув на тренувальну базу старої сеньйори, але не приступив до тренувальних занять. Роналду лише попрощався із одноклубниками, яким повідомив про свій відхід.

Ronaldo has left Juventus’s training complex He will not train with the team today pic.twitter.com/1E15VTCQ3S — Goal (@goal) August 27, 2021

Через кілька годин журналіст Джанлука Ді Марціо повідомив у Twitter, що літак Криштіану вилетів із Турина.

Cristiano Ronaldo boarding his private plane to leave Turin. pic.twitter.com/loxirVuA42 — Football Daily (@footballdaily) August 27, 2021

Наставник б’янконнері Массіміліано Аллегрі прокоментував ймовірний відхід Роналду і зазначив, що футболіст у розмові з ним підтвердив своє бажання залишити Турин.

— Криштіану Роналду сказав мені вчора, що хоче негайно покинути Ювентус. Це правда і підтверджено. Ось чому він не тренувався сьогодні, і він не зіграє завтра проти Емполі, – процитував слова тренера журналіст Фабріціо Романо у своєму Twitter.

Juventus manager Massimiliano Allegri: “Cristiano Ronaldo told me yesterday that he wants to LEAVE Juventus immediatly. It’s true and confirmed. This is why he wasn’t training today and he’s not available for tomorrow match vs Empoli”. #Ronaldo #Juve pic.twitter.com/Zr3W5tWYcF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

Куди перейде Роналду?

Новим клубом зіркового португальця може стати Манчестер Сіті, який очолює іспанський фахівець Хосеп Гвардіола. Містяни готові запропонувати португальцю контракт до 2023 року із зарплатою у понад €15 млн на рік.

Гвардіола вже прокоментував інформацію про можливий трансфер Роналду.

— За три-чотири дні може відбутися що завгодно. Мало хто з гравців, зокрема і Роналду, вирішує, де він буде грати. Є багато речей, до яких ще далеко, – наводить слова Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо.

Pep Guardiola on Cristiano Ronaldo deal: “In the three or four days anything can happen. There are few players, Ronaldo included who decide where they are going to play. There are many things that are far away”. #MCFC #Ronaldo pic.twitter.com/me1AP1q5MP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

Паралельно з інформацією про те, що Роналду вилетів із Турина, з’явилася інформація, що у поверненні Роналду зацікавлений Манчестер Юнайтед.

Згодом Романо уточнив, що Сіті не надсилав Ювентусу офіційну пропозицію та взагалі відмовився від ідеї трансферу гравця. Натомість манкуніанці готують офіційний запит до Турина щодо трансферу.

Cristiano Ronaldo told to Jorge Mendes he’s “open to join Manchester United” for incredible comeback. Contract to be sent in the next hours – Man Utd discussing with Cristiano and Mendes deal until June 2023. #MUFC Manchester City have never sent an official proposal. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

Керівництво червоних дияволів провело перемовини із агентом футболіста Жорже Мендешем.

Ювентус зокрема очікує виручити від трансферу португальського форварда, угода з яким закінчується влітку 2022 року, приблизно €28-30 млн.