Лідер збірної Португалії Криштіану Роналду близький до відходу із туринського Ювентуса.

Зранку форвард прибув на тренувальну базу старої сеньйори, але не приступив до тренувальних занять. Роналду лише попрощався із одноклубниками, яким повідомив про свій відхід.

He will not train with the team today pic.twitter.com/1E15VTCQ3S

Через кілька годин журналіст Джанлука Ді Марціо повідомив у Twitter, що літак Криштіану вилетів із Турина.

Наставник б’янконнері Массіміліано Аллегрі прокоментував ймовірний відхід Роналду і зазначив, що футболіст у розмові з ним підтвердив своє бажання залишити Турин.

Juventus manager Massimiliano Allegri: “Cristiano Ronaldo told me yesterday that he wants to LEAVE Juventus immediatly. It’s true and confirmed. This is why he wasn’t training today and he’s not available for tomorrow match vs Empoli”. #Ronaldo #Juve pic.twitter.com/Zr3W5tWYcF

Новим клубом зіркового португальця може стати Манчестер Сіті, який очолює іспанський фахівець Хосеп Гвардіола. Містяни готові запропонувати португальцю контракт до 2023 року із зарплатою у понад €15 млн на рік.

Гвардіола вже прокоментував інформацію про можливий трансфер Роналду.

Pep Guardiola on Cristiano Ronaldo deal: “In the three or four days anything can happen. There are few players, Ronaldo included who decide where they are going to play. There are many things that are far away”. #MCFC #Ronaldo pic.twitter.com/me1AP1q5MP

Паралельно з інформацією про те, що Роналду вилетів із Турина, з’явилася інформація, що у поверненні Роналду зацікавлений Манчестер Юнайтед.

Згодом Романо уточнив, що Сіті не надсилав Ювентусу офіційну пропозицію та взагалі відмовився від ідеї трансферу гравця. Натомість манкуніанці готують офіційний запит до Турина щодо трансферу.

Cristiano Ronaldo told to Jorge Mendes he’s “open to join Manchester United” for incredible comeback. Contract to be sent in the next hours – Man Utd discussing with Cristiano and Mendes deal until June 2023. #MUFC

Manchester City have never sent an official proposal.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021