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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

На шляху до Манчестера: Роналду вилетів із Турина

Криштиану Роналду

Лідер збірної Португалії Криштіану Роналду близький до відходу із туринського Ювентуса.

Зранку форвард прибув на тренувальну базу старої сеньйори, але не приступив до тренувальних занять. Роналду лише попрощався із одноклубниками, яким повідомив про свій відхід.

Через кілька годин журналіст Джанлука Ді Марціо повідомив у Twitter, що літак Криштіану вилетів із Турина.

Наставник б’янконнері Массіміліано Аллегрі прокоментував ймовірний відхід Роналду і зазначив, що футболіст у розмові з ним підтвердив своє бажання залишити Турин.

— Криштіану Роналду сказав мені вчора, що хоче негайно покинути Ювентус. Це правда і підтверджено. Ось чому він не тренувався сьогодні, і він не зіграє завтра проти Емполі, – процитував слова тренера журналіст Фабріціо Романо у своєму Twitter.

Куди перейде Роналду?

Новим клубом зіркового португальця може стати Манчестер Сіті, який очолює іспанський фахівець Хосеп Гвардіола. Містяни готові запропонувати португальцю контракт до 2023 року із зарплатою у понад €15 млн на рік.

Гвардіола вже прокоментував інформацію про можливий трансфер Роналду.

— За три-чотири дні може відбутися що завгодно. Мало хто з гравців, зокрема і Роналду, вирішує, де він буде грати. Є багато речей, до яких ще далеко, – наводить слова Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо.

Паралельно з інформацією про те, що Роналду вилетів із Турина, з’явилася інформація, що у поверненні Роналду зацікавлений Манчестер Юнайтед.

Згодом Романо уточнив, що Сіті не надсилав Ювентусу офіційну пропозицію та взагалі відмовився від ідеї трансферу гравця. Натомість манкуніанці готують офіційний запит до Турина щодо трансферу.

Керівництво червоних дияволів провело перемовини із агентом футболіста Жорже Мендешем.

Ювентус зокрема очікує виручити від трансферу португальського форварда, угода з яким закінчується влітку 2022 року, приблизно €28-30 млн.

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Фото: Dreamstime

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