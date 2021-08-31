Еліна Світоліна переможно стартувала на Відкритому чемпіонаті США

Перша ракетка України і шоста ракетка світу Еліна Світоліна отримала 70-ту перемогу на Відкритому чемпіонаті США.

У першому колі спортсменка обіграла Ребекку Маріно з Канади. Ця перемога стала для Світоліной 70-й на турнірах серії Великого шолома.

За свою кар’єру Еліна отримала 17 перемог на US Open, 22 на Ролан Гаррос, 20 на Australian Open і 11 на Вімблдоні.

Відзначимо, що Світоліной жодного разу не вдавалося виграти турнір серії Великого шолома. Кращий результат тенісистки – півфінали Вімблдону і US Open в 2019 році.

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Напередодні Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA у Чикаго. У чвертьфіналі українка вперше у своїй кар’єрі здолала французьку тенісисткуКрістіну Младенович.