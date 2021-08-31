Футбольний клуб Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті підтвердив трансфер португальського форварда Криштіану Роналду із туринського Ювентуса.

Із манкуніанцями 36-річний футболіст підписав контракт на два сезони із можливістю пролонгування ще на один рік.

— Манчестер Юнайтед – це клуб, який завжди посідав особливе місце в моєму серці, і я був приголомшений усіма повідомленнями, які отримав після оголошення у п’ятницю. Я не можу дочекатися, коли зіграю на Олд Траффорд перед повним стадіоном і знову побачу всіх вболівальників. Я з нетерпінням чекаю приєднання до команди після матчів за збірну, і сподіваюся, що попереду у нас буде дуже успішний сезон, – прокоментував свій перехід Роналду.

Емоціями від повернення до Манчестера зіркового форварда поділився й наставник червоних дияволів Уле Гуннар Сульшер.

— Вам не вистачить слів, щоб описати Кріштіану. Він не лише чудовий гравець, але й велика людина. Щоб мати бажання та вміння грати на найвищому рівні протягом такого тривалого періоду, потрібна особлива людина. Я не сумніваюся, що він продовжуватиме вражати всіх нас, і його досвід стане життєво важливим для молодших гравців команди. Повернення Роналду демонструє унікальну привабливість цього клубу, і я дуже радий, що він повертається додому, де все почалося, – сказав норвезький фахівець.

Криштіану Роналду вже виступав за МЮ у період із 2003 до 2009 року, куди він перейшов із лісабонського Спортинга.

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Кольори туринського Ювентусу португалець захищав із 2018 року. Він став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії у минулому сезоні, відзначившись 29 разів у воротах суперника.

27 серпня МЮ на офіційному сайті повідомив, що досягнув домовленості із туринським Ювентусом щодо переходу Криштіану Роналду. За інформацією Manchester Evening News, Роналду зароблятиме 270 тис. фунтів на тиждень – це близько €16,5 млн на рік.

Джерело: Manchester United

Фото: Manchester United