Українська ракетка Еліна Світоліна у матчі 1/4 фіналу чемпіонату США з тенісу зіграла проти Лейли Фернандес. Поєдинок спортсменок відбувся у Нью-Йорку на центральному корті US Open. Фернандес вийшла до 1/2 фіналу змагань з рахунком 1:2.

Перший сет виграла канадська ракетка. Українка не заробила тут жодного брейк-пойнта та одного разу не втримала свою подачу.

Однак Світоліна вирішила, що такий результат її не влаштовує, тож взяла другий сет. Вона відіграла три брейк-пойнта, а на першому сет-болі подала ейс.

У третьому сеті з рахунком 5:5 на своїй подачі Світоліна недостатньо якісно виконала удар та нарвалася на обвідний від Фернандес з дотиком троса. А на матч-болі українка просто помилилася на довжині з бекхенда.

Це була друга зустріч тенісисток. У першій грі українська спортсменка здобула перемогу під час двобою.

У наступному матчі Лейла Фернандес зіграє з ракеткою, яка виграє у поєдинку між Барборою Крейчиковою з Чехії та Аріною Соболенко з Білорусі.