Шахтар розділив очки із Інтером у напруженому матчі Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар приймав міланський Інтер у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/22. Зустріч відбулася у Києві на стадіоні НСК Олімпійський та завершилася з рахунком 0:0.

Вже на п’ятій хвилині гри Манор Соломон змусив похвилюватися голкіпера нерадзуррі Саміра Хандановіча, коли закрутив м’яч з межі штрафного майданчика, але кулястий пролетів повз ліву стійку.

Відповідь Інтера була потужною: спершу Ніколо Барелла пробив з далекої відстані, але м’яч влучив у поперечку, а через десять хвилин Лаутаро Мартінес змарнував нагоду відкрити рахунок, коли пробив повз ворота з меж воротарського майданчика. Ще до свистка мав нагоду відзначитися Едін Джеко, але боснієць пробив над поперечиною.

Після перерви по воротах гостей пробивав Додо, але його удар заблокували захисники Інтера.

За кілька хвилин до кінця основного часу гравці міланського клубу змусили показати клас українського голкіпера Андрія Пятова. Капітан гірників зробив два блискучих сейви після ударів Хоакіна Корреа та Стефана Де Врея. Зокрема, сейв після удару нідерландського захисника змусив схопитися за голову керманича Інтера Сімоне Індзагі.

Стартові склади:

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Матвієнко, Марлон, Додо, Степаненко, Соломон, Алан Патрік, Майкон, Педрінью, Траоре.

Пятов, Ісмаїлі, Матвієнко, Марлон, Додо, Степаненко, Соломон, Алан Патрік, Майкон, Педрінью, Траоре. Інтер: Хандановіч, Шкріняр, Де Врей, Бастоні, Дамфріс, Барелла, Брозович, Весіно, Дімарко, Мартінес, Джеко.

Таким чином після сенсаційної поразки у першому турі від молдовського Шерифа, гірники набрали перший бал у турнірній таблиці квартету D, як і міланський Інтер. Команди ділять третю та четверту сходинку.